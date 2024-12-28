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Журнал Sports Illustrated представил список лучших событий и бойцов реслинга в 2024 году

Журнал Sports Illustrated представил список лучших событий и бойцов реслинга в 2024 году
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Авторитетный зарубежный журнал Sports Illustrated опубликовал свою версию лучших событий и бойцов в мире реслинга в 2024 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом издания.

Лучшие события и бойцы по версии Sports Illustrated в 2024 году:

1. Лучший рестлер: Коди Роудс (Неоспоримый чемпион WWE).
2. Лучшая рестлерша: Тони Шторм (AEW).
3. Прорыв: Джейкоб Фату (WWE).
4. Лучший матч: Брайан Дэниелсон против Уилла Оспрея (AEW).
5. Лучшее шоу: WrestleMania XL.
6. Лучший сюжет: история с Bloodline (WWE).
7. Лучшее противостояние: СМ Панк и Дрю МакИнтайр (WWE) — результат их решающего поединка доступен тут.
8. Лучший хилл-тёрн: Ксавье Вудс и Кофи Кингстон отказались от воссоединения с Биг И.

Хилл-тёрн — ситуация, в ходе которой положительный персонаж (фейс) совершает плохой поступок (жестоко избивает, нападает со спины, проводит запрещённые удары) в отношении другого рестлера, становясь отрицательным персонажем (хиллом).

9. Лучший на работе с микрофоном: Дрю МакИнтайр (WWE).
10. Команда: FRAXIOM (NXT).

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