Дейвисон Фигейреду назвал свою цель в UFC

37-летний бразильский боец смешанного стиля, представитель наилегчайшей весовой категории и бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду высказался о своей следующей цели в промоушене.

«Я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом в легчайшем весе. Мне нужно внести некоторые коррективы в подготовку. Но этот пояс — вот на чём я полностью сконцентрирован. Так что переосмысливаю свою игру, меняю себя и забираю этот титул», — приводит слова Фигейреду издание MMAJunkie.

Титулом в легчайшем весе владеет грузинский атлет Мераб Двалишвили, который будет защищать свой пояс в поединке против российского бойца Умара Нурмагомедова 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311. Ранее Дейвисон назвал своего фаворита в их бою.