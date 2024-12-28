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Дейвисон Фигейреду назвал свою цель в UFC

Дейвисон Фигейреду назвал свою цель в UFC
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37-летний бразильский боец смешанного стиля, представитель наилегчайшей весовой категории и бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду высказался о своей следующей цели в промоушене.

«Я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом в легчайшем весе. Мне нужно внести некоторые коррективы в подготовку. Но этот пояс — вот на чём я полностью сконцентрирован. Так что переосмысливаю свою игру, меняю себя и забираю этот титул», — приводит слова Фигейреду издание MMAJunkie.

Титулом в легчайшем весе владеет грузинский атлет Мераб Двалишвили, который будет защищать свой пояс в поединке против российского бойца Умара Нурмагомедова 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311. Ранее Дейвисон назвал своего фаворита в их бою.

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