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Экс-боец UFC ответил, заслужил ли Алекс Перейра место в Зале славы

Экс-боец UFC ответил, заслужил ли Алекс Перейра место в Зале славы
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42-летний американский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории Алан Джубан высказался на тему того, заслужил ли место в Зале славы действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра.

«Если он завтра уйдёт в отставку, то никто в истории UFC не делал того, что он сделал за такой короткий промежуток времени своей карьеры. Посмотрите, что он сделал. Это беспрецедентно, поэтому я бы сказал, что он заслужил место в Зале славы», — приводит слова Джубана издание MM News.

В последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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