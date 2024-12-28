Сехудо: поединок Топурия — Махачев будет громче, чем Джонс — Аспиналл

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо заявил, что потенциальный поединок между Илией Топурией и Исламом Махачевым будет громче, чем возможный бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом.

«Я лично считаю, что бой Махачев — Топурия потенциально может быть сильнее Джона Джонса и Тома Аспиналла. Конечно, с точки зрения того, что будет стоять на кону. И здесь всё дело в том простом факте, что у Илии Топурии есть шанс стать двойным чемпионом.

В супертяжёлом весе мы просто узнаем, кто настоящий бесспорный чемпион. Но на этой позиции, если Илия всё-таки выиграет, это переведёт его в элитнейшую категорию. Чёрт возьми, ты обыграл бывшего [лучшего] в рейтинге Александра Волкановски, ты обыграл нынешнего лучшего в топе — такого парня, как Ислам Махачев. Это величие», — приводит слова Сехудо издание MMAJunkie.