Соннен объяснил, почему желание Уиттакера перейти в полутяжёлый вес хорошо для него

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен аргументированно объяснил, почему желание экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера перейти в полутяжёлый вес поможет ему.

«Существует древнее выражение: «Время — это кара, которая настигает каждого из нас». И отличный способ замаскировать недостатки реакции и скорости, вызванные возрастом — увеличить вес, потому что эти парни медленнее. Всегда существовало ошибочное мнение, что размер — это всегда плюс. Неважно, сколько раз зрителям доказывали, что размер — это недостаток. Это было продемонстрировано миру в субботу в поединке [Тайсона] Фьюри против [Александра] Усика. Это увидел весь мир. Нет такого понятия, как преимущество в размахе, росте или габаритах.

Слово «преимущество» просто означает нечто большее. В мире драк, когда говорят, что у него преимущество в габаритах, то они используют неправильное слово. Они использовали неправильный термин всё время, но это перепрограммировало людей. Большой размах просто означает, что у него больше шансов попасть ударом. Преимущество в росте, это просто означает, что он выше, но с точки зрения статистики они не покажут мне ни одного случая, когда это действительно было преимуществом», — приводит слова Соннена издание MMAJunkie.