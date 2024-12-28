Дэн Рафаэль высказался о возможном поединке Александра Усика против Артура Бетербиева

Известный журналист Дэн Рафаэль высказался по поводу возможного поединка между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым и украинским обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Лично мне было бы интересно увидеть такой бой. Но конкретно сейчас, мне кажется, это будет крайне сложный бой именно для Бетербиева. Он с трудом победил Бивола, и у них есть история с Усиком не в его пользу. Усик побеждал его на Олимпиаде, где стал чемпионом. Усик всю профессиональную карьеру был либо крузером, либо супертяжем, а Бетербиев же был всю свою карьеру в полутяжёлом весе. Усик думал о возвращении в крузервейт, но конкретно о бое с Артуром никогда не говорил. Мне кажется, что деньги, которые Усик может получить в супертяжелом весе, значительно выше, чем те, что он может получить в крузервейте за условный бой с Бетербиевым. Но Бетербиев и Усик вовлечены в ростер бойцов Турки Аль-аш-Шейха, и если он захочет бой между ними, то он всё же будет организован», — сказал Рафаэль на своём YouTube-канале.