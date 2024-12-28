Экс-чемпион мира в двух дивизионах сделал прогноз на бой Бенавидеса с Моррелем

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Деметриус Андраде сделал свой прогноз на предстоящий бой в полутяжёлом весе между обладателем временного титула WBC Дэвидом Бенавидесом и обычным чемпионом WBA Давидом Моррелем.

«Моррель очень хорош. Однако мне кажется, что он рано отважился провести бой с Бенавидесом. Как у него с техникой? Всё чётко. Но можно ли её назвать идеальной? Абсолютно нет. Дрался ли он когда-либо на профессиональном уровне с бойцом, который вынудил его выложиться на полную? Точно нет. И в поединке против Бенавидеса он поймёт, каково это. Ведь Бенавидес уже дрался с парочкой топовых бойцов. Так что я поставил бы на Бенавидеса в этом бою», — сказал Андраде на YouTube-канале MillCity Boxing.

Напомним, Бенавидес и Моррель проведут бой 1 февраля в Саудовской Аравии.