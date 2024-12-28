Хамзат Чимаев с юмором отреагировал на фото Дрикуса дю Плесси с акулой

Непобеждённый средневес UFC Хамзат Чимаев в шутливой форме отреагировал на опубликованное фото действующего чемпиона UFC в среднем дивизионе Дрикуса дю Плесси с акулой. До этого лю Плесс задел Чимаева в комментариях.

Дрикус дю Плесси с акулой Фото: Страница Хамзата Чимаева в социальной сети

«Только не целуйся с ней», — написал один из подписчиков Дрикуса на его странице в социальной сети.

«Ни в коем случае — так уже поступал Чимаев и посмотрите, до чего это его довело», — ответил Дю Плесси, намекая на шрам Чимаева на верхней губе.

«Две дохлые рыбы на одном фото», — позднее написал Чимаев на своей странице в социальных сетях под этим фото.

Напомним, Чимаев свой последний бой провёл в октябре 2024 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC в этом весе Роберта Уиттакера.

Что касается Дрикуса дю Плесси, то ему предстоит 8 февраля в Австралии провести защиту своего пояса в реванше против экс-чемпиона организации в среднем весе Шона Стриклэнда. Этот бой станет главным событием турнира UFC 312.