Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили пообещал не разочаровать в бою с Умаром Нурмагомедовым

Мераб Двалишвили пообещал не разочаровать в бою с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили пообещал фанатам, что не разочарует их своим выступлением в бою против непобеждённого российского претендента Умара Нурмагомедова, с которым проведёт первую защиту своего пояса в соглавном событии турнира UFC 311.

«Настройтесь на 19 января — чемпион не разочарует вас», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). Главным событием этого шоу станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом в лице Армана Царукяна.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: у чемпионской фамилии должен быть титул
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: у чемпионской фамилии должен быть титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android