Мераб Двалишвили пообещал не разочаровать в бою с Умаром Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили пообещал фанатам, что не разочарует их своим выступлением в бою против непобеждённого российского претендента Умара Нурмагомедова, с которым проведёт первую защиту своего пояса в соглавном событии турнира UFC 311.

«Настройтесь на 19 января — чемпион не разочарует вас», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). Главным событием этого шоу станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом в лице Армана Царукяна.