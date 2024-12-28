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Стало известно, почему Василий Ломаченко отказался проводить бой с Джервонтой Дэвисом

Стало известно, почему Василий Ломаченко отказался проводить бой с Джервонтой Дэвисом
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Менеджер чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что Ломаченко получил травму спины, из-за которой они были вынуждены отказаться от объединительного боя с действующим чемпионом по версии WBA Джервонтой Дэвисом. Кроме того, Климас отметил, что травма может вынудить Ломаченко объявить об окончательном завершении боксёрской карьеры.

«Если здоровье позволит, он вернётся на ринг. Если же нет, то он, скорее всего, завершит карьеру», — сказал Климас в интервью Boxing Scene.

Напомним, последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, где он победил техническим нокаутом в 11-м раунде экс абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа.

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