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Том Аспиналл предсказал всех чемпионов UFC в 2025 году

Том Аспиналл предсказал всех чемпионов UFC в 2025 году
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл в интервью TNT Sport предсказал, каким, на его взгляд, будет список чемпионов в различных весовых категориях. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Наилегчайший вес: Александр Пантожа;
Легчайший вес: Мераб Двалишвили;
Полулёгкий вес: Илия Топурия;
Лёгкий вес: Ислам Махачев;
Полусредний вес: Белал Мухаммад;
Средний вес: Хамзат Чимаев;
Полутяжёлый вес: Анкалаев/Перейра.

Напомним, сам Аспиналл уже долгое время добивается поединка против полновесного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса, но состоится ли этот бой в 2025 году, пока неизвестно. Также ходят слухи о возможном поединке Джонса против действующего чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

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