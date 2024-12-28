Том Аспиналл предсказал всех чемпионов UFC в 2025 году

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл в интервью TNT Sport предсказал, каким, на его взгляд, будет список чемпионов в различных весовых категориях. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Наилегчайший вес: Александр Пантожа;

Легчайший вес: Мераб Двалишвили;

Полулёгкий вес: Илия Топурия;

Лёгкий вес: Ислам Махачев;

Полусредний вес: Белал Мухаммад;

Средний вес: Хамзат Чимаев;

Полутяжёлый вес: Анкалаев/Перейра.

Напомним, сам Аспиналл уже долгое время добивается поединка против полновесного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса, но состоится ли этот бой в 2025 году, пока неизвестно. Также ходят слухи о возможном поединке Джонса против действующего чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры.