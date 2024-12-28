Флойд Мейвезер сделал трёхлетнему внуку подарок на Рождество стоимостью в $ 20 млн

Бывший лидер рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р) американец Флойд Мейвезер-младший сделал своему внуку рождественский подарок стоимостью в $ 20 млн.

«Угадай, что я тебе подарю? Ты первый ребёнок, у которого есть здание в Diamond District в Нью-Йорке. Я купил тебе здание», — сказал Флойд на видео.

Недвижимость, которую Мейвезер подарил трёхлетнему внуку, расположена на Манхэттене – в одном из самых знаменитых районов Нью-Йорка.

Напомним, Флойд завершил свою карьеру в профессиональном боксе в 2017 году, после того как довёл свой послужной список до 50 побед в 50 поединках. Его последний бой состоялся против звёздного бойца UFC Конора Макгрегора, где он победил в боксёрском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде.