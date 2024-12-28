Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Флойд Мейвезер сделал трёхлетнему внуку подарок на Рождество стоимостью в $ 20 млн

Флойд Мейвезер сделал трёхлетнему внуку подарок на Рождество стоимостью в $ 20 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший лидер рейтинга вне зависимости от весовой категории (Р4Р) американец Флойд Мейвезер-младший сделал своему внуку рождественский подарок стоимостью в $ 20 млн.

«Угадай, что я тебе подарю? Ты первый ребёнок, у которого есть здание в Diamond District в Нью-Йорке. Я купил тебе здание», — сказал Флойд на видео.

Недвижимость, которую Мейвезер подарил трёхлетнему внуку, расположена на Манхэттене – в одном из самых знаменитых районов Нью-Йорка.

Напомним, Флойд завершил свою карьеру в профессиональном боксе в 2017 году, после того как довёл свой послужной список до 50 побед в 50 поединках. Его последний бой состоялся против звёздного бойца UFC Конора Макгрегора, где он победил в боксёрском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде.

Материалы по теме
Флойд Мейвезер прокомментировал нападение на него в Лондоне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android