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«Он ведёт себя нагло». Двалишвили вновь обвинил Умара Нурмагомедова в неуважении

«Он ведёт себя нагло». Двалишвили вновь обвинил Умара Нурмагомедова в неуважении
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в очередной раз прокомментировал предстоящий бой против претендента в лице непобеждённого Умара Нурмагомедова, обвинив его в неуважении.

«Умар — хороший боец, это большой вызов, но он не заслужил его, как остальные. Мы все усердно трудимся, чтобы заслужить своё место, чтобы пробиться [на вершину].

Например, мне ничего не доставалось легко, но Умар почему-то получает всё очень легко. Он просто жалуется, что с ним никто не хочет биться, но есть много сильных бойцов. Батиста и много других сильных бойцов, настоящих убийц. Да, он (Умар) побил только Сэндхагена, у которого нет борьбы. Видимо, он использует как оправдание тот факт, что побил второго номера рейтинга.

Но что поделать, теперь он здесь, и это большой вызов, однако мне просто очень сильно не нравится тот факт, что он не заслужил это, как положено бойцам UFC, чтобы выйти на бой за титул, и он при этом ведёт себя нагло, хоть бы вёл себя скромнее, но он проявил ко мне неуважение в Сети, настоящие мужчины так себя не ведут», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США) на турнире UFC 311, где станет соглавным событием шоу.

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