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Двалишвили предположил, каким будет его бой против Умара Нурмагомедова на UFC 311

Двалишвили предположил, каким будет его бой против Умара Нурмагомедова на UFC 311
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Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, каким он видит свой предстоящий поединок против непобеждённого российского претендента на титул Умара Нурмагомедова.

«Бой будет очень жёстким, и это действительно большой вызов для меня, потому что для меня это новый оппонент. Да, он хороший боец, хорошо бьёт ногами, у него хорошая ударка, хорошая борьба», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США) на турнире UFC 311, где их противостояние станет соглавным событием шоу. Для Двалишвили это будет первая защита титула.

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