Усман Нурмагомедов с нетерпением ждёт боя против Пола Хьюза

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему поединку против ирландца Пола Хьюза.

Усман Нурмагомедов Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальной сети

«Пять недель до боя, мы будем готовы на 100%, Иншааллах» — написал Усман под опубликованным фото на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов и Хьюз проведут главный бой турнира Bellator Champions Series, который пройдёт 25 января в Дубае.

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.