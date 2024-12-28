Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Александра Усика назвал вероятную дату его следующего боя

Менеджер Александра Усика назвал вероятную дату его следующего боя
Комментарии

Менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал, что его клиент намерен взять продолжительную паузу в выступлениях после реванша с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Это будет очень долгая подготовка. После очередных 12 раундов против Фьюри Усику нужно хорошее и продолжительное восстановление. Думаю, что он вернётся в конце июля или в августе 2025 года», — приводит слова Климаса Boxing Scene.

Напомним, Усик и Фьюри проводили реванш 21 декабря в Саудовской Аравии, и по итогам 12-раундового противостояния победа единогласным решением со счётом 116:112 (трижды) досталась Усику.

Материалы по теме
Битва россиян за абсолют, история Усика и Фьюри. Лучшие боксёрские бои 2024 года!
Битва россиян за абсолют, история Усика и Фьюри. Лучшие боксёрские бои 2024 года!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android