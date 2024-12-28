Менеджер Александра Усика назвал вероятную дату его следующего боя

Менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика Эгис Климас рассказал, что его клиент намерен взять продолжительную паузу в выступлениях после реванша с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Это будет очень долгая подготовка. После очередных 12 раундов против Фьюри Усику нужно хорошее и продолжительное восстановление. Думаю, что он вернётся в конце июля или в августе 2025 года», — приводит слова Климаса Boxing Scene.

Напомним, Усик и Фьюри проводили реванш 21 декабря в Саудовской Аравии, и по итогам 12-раундового противостояния победа единогласным решением со счётом 116:112 (трижды) досталась Усику.