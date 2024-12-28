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Легендарный рефери Джон Маккарти: Топурия не смог бы победить Хабиба

Легендарный рефери Джон Маккарти: Топурия не смог бы победить Хабиба
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Легендарный рефери Джон Маккарти дал свой комментарий по поводу гипотетического поединка между легендарным экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом в полулёгком весе Илией Топурией.

«Если бы Топурия проводил бой против Хабиба, который только начинал свою карьеру, то у него, возможно, были бы какие-то шансы на победу, но не против того Хабиба, который завершал карьеру с рекордом 29-0.

Бесспорно, Илия хороший боец, но все его моделирования возможного боя не были бы такими в реальности. Хабиб всем доказал, что его борьба – лучшая в ММА. Все знали, что он будет делать в тот или иной момент, но никто не мог его остановить», — сказал Маккарти на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее Топурия в одном из интервью заявил, что в потенциальном поединке против непобеждённого Хабиба Нурмагомедова смог бы одержать победу.

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