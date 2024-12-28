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Ренато Мойкано: моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени, я готов!

Ренато Мойкано: моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени, я готов!
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Бразильский легковес UFC Ренато Мойкано заявил, что именно он встретится с действующим чемпионом в этом весе Исламом Махачевым на турнире UFC 311 вместо Армана Царукяна, который, по его мнению, снимется с турнира.

«Я знаю, какие можно подобрать ключи к Махачеву, я знаю, как он будет действовать во время боя. Моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени. Мне известно, что все вокруг в меня не верят, но мне на всех насрать. 19 января моим соперником будет не Дариуш — я подерусь за пояс, потому что Царукян снимется. Мы не просто так в одном карде, и я готов!» — сказал Мойкано на YouTube-канале Show Me The Money.

Напомним, в данный момент у Мойкано официально запланирован бой на UFC 311 против Бенеила Дариуша.

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