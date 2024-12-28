Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов забавно оценил готовность Махачева к реваншу против Царукяна

Хабиб Нурмагомедов забавно оценил готовность Махачева к реваншу против Царукяна
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который теперь является одним из тренеров действующего чемпиона UFC в этом дивизионе Ислама Махачева, оценил его готовность к реваншу против Армана Царукяна.

Махачев: Эту неделю нормально отпахали, результат налицо (имеет в виду синяки. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас тренера спросим. Хабиб, как отпахали наши пацаны эту неделю?»

Нурмагомедов: Доволен ли я или нет? Честно? Четвёрка!

Махачев: Четыре? (удивлённо).

Нурмагомедов: Брат, это с натяжкой.

Махачев: А что надо, чтобы пятёрку получить?

Нурмагомедов: Брат, в среду вечером отдохнули? Нельзя было такого делать. Отдыхаем только в воскресенье и в субботу вечером!

Махачев: Всё понял, больше отдыхать не будем.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Материалы по теме
Безупречный Махачев, монструозный Перейра, дикий Мусаев. Лучшие MMA-бойцы 2024 года!
Рейтинг
Безупречный Махачев, монструозный Перейра, дикий Мусаев. Лучшие MMA-бойцы 2024 года!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android