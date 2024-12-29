Сергей Ковалёв уверен, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут трилогию

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв уверен, что его соотечественники бывший чемпион мира в этом весе Дмитрий Бивол и действующий абсолютный чемпион мира полутяжёлого дивизиона Артур Бетербиев проведут трилогию, а во втором бою победит Бивол.

«В прошедшем поединке, я думаю, Бивол забрал семь раундов, Бивол победил, он будет увереннее в реванше и вновь одержит победу. А потом у них будет третий бой», — сказал Ковалёв на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.