Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Ковалёв уверен, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут трилогию

Сергей Ковалёв уверен, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут трилогию
Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв уверен, что его соотечественники бывший чемпион мира в этом весе Дмитрий Бивол и действующий абсолютный чемпион мира полутяжёлого дивизиона Артур Бетербиев проведут трилогию, а во втором бою победит Бивол.

«В прошедшем поединке, я думаю, Бивол забрал семь раундов, Бивол победил, он будет увереннее в реванше и вновь одержит победу. А потом у них будет третий бой», — сказал Ковалёв на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android