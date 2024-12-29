Американский тяжеловес, побивший рекорд Майка Тайсона, умер в возрасте 35 лет

Американский боксёр первого тяжёлого дивизиона Пол Бамба (19-3, 18 КО) умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщает портал Boxing Scene, ссылаясь на информацию, полученную от его менеджера R&B-певца Шаффера Ne-Yo Смита.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона — Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленных жизней. Он был яростным, но уверенным в себе бойцом с неумолимым стремлением достичь величия. Но прежде всего он был потрясающей личностью, которая вдохновляла многих своей исключительной целеустремлённостью и решимостью», — говорится в совместном заявлении семьи Бамбы и его менеджера Ne-Yo, опубликованном в соцсетях.

На протяжении последнего года своей карьеры Бамба одержал 14 досрочных побед, побив рекорд легендарного Майка Тайсона, который в период с 1985 по 1986 год одержал 13 досрочных побед.

Последний бой Бамба провёл 21 декабря в США, где завоевал титул WBA Gold в первом тяжёлом весе, одержав досрочную победу в шестом раунде над аргентинцем Рохелио Мединой Луной. Этот момент стал финальным аккордом его карьеры.