Боб Арум прокомментировал возможное завершение карьеры Василия Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слухи о том, что действующий чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Василий Ломаченко в скором времени может завершить боксёрскую карьеру.

«Не хочу торопить. Но помню, как после встречи в ресторане мы сделали совместное фото с ним и его отцом. И мне тогда показалось, что это было сильно похоже на прощальное фото. Может, так оно и было...» — приводит слова Арума SkySports.

Напомним, последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом.