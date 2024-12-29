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Боб Арум прокомментировал возможное завершение карьеры Василия Ломаченко

Боб Арум прокомментировал возможное завершение карьеры Василия Ломаченко
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слухи о том, что действующий чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Василий Ломаченко в скором времени может завершить боксёрскую карьеру.

«Не хочу торопить. Но помню, как после встречи в ресторане мы сделали совместное фото с ним и его отцом. И мне тогда показалось, что это было сильно похоже на прощальное фото. Может, так оно и было...» — приводит слова Арума SkySports.

Напомним, последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом.

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