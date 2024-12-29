Оскар де ла Хойя рассказал о планах Райана Гарсии на 2025 год

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя рассказал о планах на карьеру популярного американского боксёра Райана Гарсии на 2025 год. В апреле у Гарсии истечёт срок дисквалификации за употребление допинга, и Оскар намерен уже в этом году свести его с топовой оппозицией.

«Во-первых, годичное отстранение — это в любом случае плохо. Поэтому сперва мы проведём промежуточный бой. В первом полусреднем или полусреднем дивизионе много интересных имён. Как только Райан вернётся и проведёт проходной бой в апреле-мае, хочу сразу же после этого выставить его против реально топовой оппозиции. Райан хочет испытать себя на этом уровне. Вне зависимости от того, кто это будет — Теофимо Лопес, или Джарон Эннис, или кто-то ещё из лучших. Ну и вариант с Хейни всегда остаётся. Короче, сядем с Райаном и всё решим», — сказал Оскар на YouTube-канале FightHub TV.

Напомним, Гарсия свой последний бой проводил в апреле 2024 года, где победил судейским решением Девина Хейни, отобрав у него титул WBC в первом полусреднем весе, но затем был лишён этой регалии и его победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста после поединка.