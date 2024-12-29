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Блэр Коббс надеется стать первым соперником Райана Гарсии в 2025 году

Блэр Коббс надеется стать первым соперником Райана Гарсии в 2025 году
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Бывший спарринг-партнёр известного 26-летнего американского полусредневеса Райана Гарсии (24-1, 20 КО), 34-летний Блэр Коббс (17-1-1, 10 КО) изъявил желание стать первым соперником Райана после его возвращения на ринг после годичной дисквалификации.

Между боксёрами имеется история, которую Коббс намерен завершить в потенциальном поединке. Несколько лет назад во время спаррингов Гарсия отправил в нокдаун Коббса, и фрагменты этого нокдауна попали в социальные сети, но, по словам Блэра, сразу после этого он пошёл в контратаку и наглухо нокаутировал Гарсию.

«Одним из самых больших шоу в следующем году станет вечер бокса с участием Райана Гарсии. В середине следующего года, где-то в апреле или мае, будет классный турнир, который понравится всем фанатам бокса.

Между нами есть неприятная история, которую я бы хотел завершить. Произошло два события на протяжении нескольких минут спаррингов. Один человек был сбит с ног и снят на камеру, а другой через минуту был полностью остановлен и обездвижен, но этого никто не знает. Я встал после нокдауна и сломал его, и хочу повторить это в официальном бою», — приводит слова Коббса Boxing Scene.

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