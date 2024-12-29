«Ты хочешь продать свой дом?» Али Абдель-Азиз иронично обратился к Конору Макгрегору

Известный менеджер в мире смешанных единоборств Али Абдель-Азиз, который работал в своё время с непобеждённым экс-чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, с иронией обратился к звёздному ирландскому экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Конор, я слышал, ты уезжаешь из Ирландии из-за своего суда. Ты хочешь продать свой дом?» — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Конор в последнее время имеет проблемы с законом: в ноябре 2024 года ирландец был признан виновным по делу об изнасиловании, за что заплатил пострадавшей € 250 тыс.