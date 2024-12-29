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«Как это возможно?» Даниэль Кормье восхитился долголетием Джона Джонса

«Как это возможно?» Даниэль Кормье восхитился долголетием Джона Джонса
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье восхищён долголетним выступлением действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса, с которым у него ранее была непримиримая вражда.

«Как? Как? Как это возможно?! Этот чувак впервые стал чемпионом в 2011 году. Это просто безумие, что через все эти года, через три поколения бойцов, Джонс всё ещё в топах.

Это похоже на то, как Том Брэди играет в футбол на протяжении 30 лет. Три разных поколения игроков в качестве квотербека. Всё это время Джонс не был парнем, который дрался в андеркардах. Это постоянный участник главного события любого турнира, и так было в течение последних 13 лет. Это действительно безумство», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

Напомним, Джонс и Кормье встречались в октагоне дважды. Сначала в январе 2015 года победу единогласным решением судей одержал Джонс, а затем в июле 2017 года состоялся реванш между ними, где досрочную победу одержал снова Джонс, но затем результат был аннулирован из-за положительного допинг-теста у Джонса.

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