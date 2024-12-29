Майкл Пейдж составил топ-5 лучших ударников в истории UFC

Известный британский полусредневес UFC Майкл Пейдж составил список топ-5 ударников в истории UFC.

«Я думаю, что большинство фанатов ММА любят смотреть нокауты и следят за настоящими ударниками. Некоторые черты, которые вы увидите в ударнике высокого уровня, — это ударная техника, понимание движений тела, движения ног, и их тайминг просто потрясающий», — приводит слова Пейджа ММА Weekly.

По мнение Пейджа, топ-5 ударников в истории UFC выглядит следующим образом:

1. Андерсон Силва (бывший чемпион UFC в среднем весе, член Зала славы UFC).

2. Конор Макгрегор (бывший чемпион UFC в двух весовых категориях).

3. Доминик Круз (бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе).

4. Шон О'Мэлли (бывший чемпион UFC в легчайшем весе).

5. Чак Лидделл (бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, член Зала славы UFC).