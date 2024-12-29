Давид Аванесян быстро победил Садуди Шримуана

Сегодня, 29 декабря, в Таиланде состоялся вечер профессионального бокса, где одним из главных событий шоу стал бой российского экс-чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Давида Аванесяна (31-5-1, 19 КО) против местного боксёра Садуди Шримуана (11-3, 6 КО).

Уже первый раунд этого поединка стал последним. Аванесян несколько раз отправлял своего соперника в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой. Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Аванесяну, который успешно закрыл поражение от действующего чемпиона мира по версии IBF Джарона Энниса в июле 2024 года.

Примечательно, что Шримуан после этого боя публично перед своими соотечественниками объявил о завершении боксёрской карьеры.