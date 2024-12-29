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Муслим Гаджимагомедов и Табисо Мчуну возглавят вечер бокса 31 января в Москве

Муслим Гаджимагомедов и Табисо Мчуну возглавят вечер бокса 31 января в Москве
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Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт вторую защиту своего титула в поединке против африканца Табисо Мчуну, который станет главным событием боксёрского вечера 31 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Гаджимагомедов свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года в Уфе, где победил единогласным решением судей немца Леона Харта.

Мчуну известен российским фанатам бокса своими победами над экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым в декабре 2019 года, где он завоевал пояс WBC Silver, а также над олимпийским чемпионом Евгением Тищенко в марте 2021 года.

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