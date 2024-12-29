Дэвид Бенавидес поделился мыслями, почему Канело отказался с ним драться

Действующий обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес поделился мыслями на тему того, почему звёздный мексиканский чемпион второго среднего дивизиона Сауль «Канело» Альварес отказывается проводить с ним бой.

«Честно говоря, я действительно не знаю. Я думал, почему бы ему не принять этот бой? Но каждый раз когда я возвращаюсь к этим мыслям, то понимаю, что он просто боится драться со мной. Он чувствует, что шансы на победу не в его пользу, и хочет получить за наш бой, наверное, миллионов двести, не меньше. Я знаю, что ему предлагали довольно солидные суммы, но он категорически отказывался драться со мной», — приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

Напомним, Бенавидес свой следующий поединок проведёт 1 февраля в Лас-Вегасе (США) против непобеждённого кубинского обладателя титула WBA Дэвида Морреля.