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Мераб Двалишвили после боя с Нурмагомедовым планирует драться с О'Мэлли и Яном в 2025 году

Мераб Двалишвили после боя с Нурмагомедовым планирует драться с О'Мэлли и Яном в 2025 году
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал о своих планах на Новый 2025 год, где он хочет уже в первой половине года провести три поединка против топовых бойцов дивизиона.

«Мне хочется быть максимально занятым в 2025 году. Сейчас я выиграю бой с Умаром Нурмагомедовым 18 января, после чего сразу же хочу подраться в марте с Петром Яном, а затем, в апреле, — с Шоном О'Мэлли. А дальше на остаток года будем смотреть по ситуации, я буду продолжать зачищать дивизион», — приводит слова Двалишвили MMA Junkie.

Напомним, Мераб Двалишвили свой следующий поединок проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США), где он сразится с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым в рамках соглавного события турнира UFC 311.

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