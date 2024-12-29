Дисквалифицированный за укус экс-боец UFC выйдет на поединок в маске Ганнибала Лектера

Перспективный 21-летний бразильский боец легчайшего дивизиона Игор Да Силва Северино, который был дисквалифицирован и уволен из UFC в марте 2024 года после того, как укусил соперника, теперь выступает под эгидой малоизвестного чешского промоушена Oktagon.

Боец принял решение выходить на свои поединки в маске людоеда из романов Томаса Харриса — Ганнибала Лектера.

Игор Да Силва Северино Фото: Из социальных сетей Игор Да Силва Северино

«Этот укус круто разошёлся в интернете, и я собираюсь воспользоваться этим моментом, чтобы привлечь к себе внимание. На этот бой я выйду в такой маске, но это единоразовая акция, ведь это просто шутка и не более того. Многие переживали, что я могу вообще завязать с боями после увольнения из UFC, но это не так, я продолжаю идти вперёд. Эта ситуация пошла мне на пользу, и я увидел, кто меня поддерживает при любых раскладах», — приводит слова Северино MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке Северино укусил за плечо бразильца Андре Лиму во втором раунде, после чего поединок был тут же остановлен и была объявлена досрочная победа в пользу Лимы.

Сегодня, 29 декабря, Северино проведёт бой на турнире Oktagon 65 в Праге, где он сразится с датчанином Йонасом Магардом.