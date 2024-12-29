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Де ла Хойя рассказал, как продвигаются переговоры с Эдди Хирном о масштабном ивенте 5 на 5

Де ла Хойя рассказал, как продвигаются переговоры с Эдди Хирном о масштабном ивенте 5 на 5
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя заявил, что в 2025 году проведение масштабного ивента из серии «5 на 5», о котором в данный момент он ведёт переговоры с управляющим директором промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирном, очень возможно.

«Мы продолжаем дискуссии и готовим несколько больших ивентов в 2025 году», — приводит слова де ла Хойи Fight Hub TV.

Напомним, данное событие будет представлять из себя матчевый поединок между бойцами из двух компаний, который проходит по следующему формату:

— пять боёв;
— за победу одно очко, за досрочную победу два очка;
— очки, которые зарабатывает капитан команды, выбираемый промоутером, удваиваются.

Напомним, в ноябре Хирн предложил де ла Хойе пять пар, после чего Оскар сделал Эдди контрпредложение:

— Джарон Эннис vs Вёрджил Ортис / первый средний вес (до 69,9 кг);
— Шакур Стивенсон vs Уильям Сепеда / лёгкий вес (до 61,2 кг);
— Хайме Мунгиа vs Диего Пачеко / второй средний вес (до 76,2 кг);
— Оскар Дуарте vs Девин Хэйни / суперлёгкий вес (до 63,5 кг);
— Джек Кэттеролл vs победитель боя Хосе Рамирес — Арнольд Барбоса-младший / суперлёгкий вес (до 63,5 кг).

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