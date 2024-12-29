Мераб Двалишвили заявил, что мог бы выиграть президентские выборы в Грузии

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили утверждает, что он мог бы выиграть президентские выборы в Грузии, но предпочитает не ввязываться в политику.

«Думаю, если я буду участвовать в президентских выборах, то могу стать президентом Грузии. Но я держусь подальше от политики, потому что там много грязи. Не хочу туда соваться. Хочу заниматься тем, что знаю и умею — боями», — приводит слова Двалишвили YouTube-канал UFC Eurasia.

Напомним, Мераб Двалишвили свой следующий поединок проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США), где он сразится с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым в рамках соглавного события турнира UFC 311.