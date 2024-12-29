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Дэн Рафаэль назвал бой, который ему интереснее всего было бы увидеть в 2025 году

Дэн Рафаэль назвал бой, который ему интереснее всего было бы увидеть в 2025 году
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Известный журналист Дэн Рафаэль рассказал, какой поединок больше всего хотел бы увидеть в 2025 году.

«Я не могу сказать, что есть какой-то бой, который я прямо жажду увидеть, но я бы хотел посмотреть Джошуа против Фьюри. Я считаю, что реванш Фьюри и Усика в принципе завершил эту эпоху, поскольку всем известно, что Усик — это парень, который победил Фьюри, побил Джошуа, и обоих по два раза. Уайлдер сдал между тем, и также остальные тоже терпели поражения, и он [Усик] остался последним непобеждённым», — сказал Рафаэль на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа — британские боксёры, выступающие в супертяжёлой весовой категории. 22 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Фьюри проиграл в бою-реванше украинцу Александру Усику единогласным решением судей (116—112 на всех трех карточках).

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