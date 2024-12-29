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Дэвид Бенавидес оценил вероятность организации его боя с Дмитрием Биволом

Дэвид Бенавидес оценил вероятность организации его боя с Дмитрием Биволом
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Действующий обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес считает, что Дмитрий Бивол победит Артура Бетербиева в матче-реванше за титул чемпиона в полутяжёлом весе, который должен состояться в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 22 февраля. Кроме того, он выразил желание провести бой с Биволом.

«Честно говоря, я считаю, что Бивол победил [в первом бою]. Думаю, Бетербиев провёл несколько хороших раундов, но я полагаю, что Бивол победил с разницей в один или два раунда. Если реванш будут судить правильно, как ИИ на прошлой неделе, думаю, что Бивол снова победит.

Бивол очень хорошо работал на ногах. Он выбрасывал более эффективные комбинации, и мне кажется, что благодаря этому он победил.

Реалистичен ли наш с ним бой? Думаю, да. Мы уже ведём переговоры с Турки Аль аш-Шейхом. У нас разные промоутеры, но это просто бой, который имеет смысл для всех», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

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