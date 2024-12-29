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Конор Макгрегор и Логан Пол проведут бой по правилам бокса в Мумбаи — журналист Эмметт

Конор Макгрегор и Логан Пол проведут бой по правилам бокса в Мумбаи — журналист Эмметт
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американский блогер, актёр, боксёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол проведут выставочный бой по правилам бокса в Мумбаи (Индия) в 2025 году. Об этом сообщил журналист Гленн Эмметт в социальных сетях.

По информации источника, оба бойца получат за поединок по $ 250 млн. Согласно некоторым СМИ, организатором мероприятия выступит королевская семья Индии Амбани, которая рассматривает это событие как знаковый момент для индийского спорта и туризма.

Примечательно, что данную информацию косвенно подтвердил сам Макгрегор, процитировав пост Эмметта посредством эмодзи в виде сердца и флага Индии.

Напомним, в конце июня 36-летний Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

За свою карьеру в WWE 29-летний Логан Пол стал чемпионом США. Свой последний поединок провёл летом на шоу SummerSlam, где проиграл титул ЛА Найту.

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