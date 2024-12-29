UFC назвала топ-5 бойцов, чья атрибутика продаётся лучше всего

Промоушен UFC назвал пять бойцов, чья атрибутика лучше всего продавалась в 2024 году.
Возглавляет список действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг 37-летний бразилец Алекс Перейра.
На втором месте бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) 33-летний американец Макс Холлоуэй.
Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе 35-летний американец Дастин Порье расположился на третьем месте.
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) 30-летний американец Шон О'Мэлли занял четвёртое место.
Завершает список действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе 37-летний американец Джон Джонс.