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Тактаров оценил шансы Волкова и Яна получить титульники в 2025 году

Тактаров оценил шансы Волкова и Яна получить титульники в 2025 году
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Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о шансах бойцов UFC Александра Волкова и Петра Яна получить титульные поединки в 2025 году.

«Надеюсь, каким‑нибудь чудом Александр Волков и Пётр Ян получат титульные поединки. Всегда же список претендентов может перетасоваться. Хотелось бы подъёма других ребят, в частности, Рената Фахретдинова. Я планирую быть в его углу в следующем бою. Собираюсь прилететь в Америку с сыном, который мечтает посетить турнир UFC. Если у меня съёмок не будет, я бы и 19 января посетил яркий турнир с двумя титульными боями с участием россиян.

Шавкат Рахмонов неожиданно стал звездой UFC. Он всегда подавал надежды, но только сейчас стал двигаться. Из тех, кто сейчас там выступает, только его я назвал бы самбистом. Остальные могут называться как хотят, но он — ярко выраженный самбист со всеми минусами, такими как отсутствие проходов в ноги, но со всеми остальными плюсами: быстрая адаптация к ударной технике, море сабмишенов.

Что касается бокса, хорошо будет сделать реванш Биволу и Бетербиеву, на котором они могут сделать себе имя и заработать денег. К ним теперь будет однозначно больше внимания, и они того заслуживают. На российском ринге пока всё происходящее незаметно», — приводит слова Тактарова Vprognoze.ru.

Напомним, в своём последнем поединке Волков проиграл бывшему обладателю временного титула UFC в тяжёлом весе Сирилю Гану раздельным судейским решением по итогам всей дистанции боя на турнире UFC 310, который состоялся в начале декабря в Лас-Вегасе.

Ян свой последний бой проводил 23 ноября в Макао (Китай), где в главном поединке турнира UFC Fight Night 248 единогласным решением судей одолел бразильского экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

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