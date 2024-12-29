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Макгрегор показал, как отрабатывает на тренировке позицию граунд-энд-паунд

Макгрегор показал, как отрабатывает на тренировке позицию граунд-энд-паунд
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как поддерживает физическую форму.

Боец выложил видео с тренировки, на котором отрабатывает позицию граунд-энд-паунд.

Напомним, в конце июня 36-летний Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Ранее сегодня прошла информация, что Макгрегор проведёт бой по правилам бокса с американским блогером, актёром, боксёром и рестлером федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логаном Полом. Поединок должен пройти в 2025 году в Мумбаи (Индия) и принести обоим бойцам по $ 250 млн.

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