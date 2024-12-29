Чжан Чжилэй нацелен на бой с Александром Усиком — менеджер

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе 41-летний китаец Чжан Чжилэй нацелен на титульный бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Об этом заявил менеджер китайского боксёра Терри Лэйн.

«Чжану предстоит тяжелый бой против Агита Кабайела 22 февраля. Если он победит, то закрепит своё статус второго супертяжеловеса в мире после Александра Усика. Это должно обеспечить ему титульный бой.

Завоевание чемпионского титула всегда было главной целью Чжилэя. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло в 2025 году», — приводит слова Лэйна Sky Sports.

Напомним, с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO.