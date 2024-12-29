Прохазка – о возможном третьем бое с Перейрой: для меня это будет битва за жизнь

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка намерен стать чемпионом во второй раз, но признал, что третья встреча с действующим чемпионом Алексом Перейрой будет для него битвой за жизнь.

«Я взял всё лучшее из поражения Перейре. Не столько из самого боя, сколько из подготовки к нему. Мне пришлось изменить очень много вещей. Последние несколько месяцев я действительно работал над этим – что нужно делать, чего делать нельзя, чтобы не повторить случившееся. Так что теперь я готов к следующему бою.

Каждое поражение, каждая победа — это важный момент карьеры. Победа или поражение, всегда есть шанс извлечь максимум опыта из каждого боя.

Знаете, может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но поверьте, я работаю над тем, чтобы снова стать чемпионом. Чемпион сейчас — Алекс. Сейчас я сосредоточен на Джамале Хилле. Дальше посмотрим. Если это будет Алекс, то для меня это будет битва за жизнь», — приводит слова Прохазки MMA Fighting.