Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прохазка – о возможном третьем бое с Перейрой: для меня это будет битва за жизнь

Прохазка – о возможном третьем бое с Перейрой: для меня это будет битва за жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка намерен стать чемпионом во второй раз, но признал, что третья встреча с действующим чемпионом Алексом Перейрой будет для него битвой за жизнь.

«Я взял всё лучшее из поражения Перейре. Не столько из самого боя, сколько из подготовки к нему. Мне пришлось изменить очень много вещей. Последние несколько месяцев я действительно работал над этим – что нужно делать, чего делать нельзя, чтобы не повторить случившееся. Так что теперь я готов к следующему бою.

Каждое поражение, каждая победа — это важный момент карьеры. Победа или поражение, всегда есть шанс извлечь максимум опыта из каждого боя.

Знаете, может быть, я буду выглядеть как сумасшедший, но поверьте, я работаю над тем, чтобы снова стать чемпионом. Чемпион сейчас — Алекс. Сейчас я сосредоточен на Джамале Хилле. Дальше посмотрим. Если это будет Алекс, то для меня это будет битва за жизнь», — приводит слова Прохазки MMA Fighting.

Материалы по теме
Экс-боец UFC ответил, заслужил ли Алекс Перейра место в Зале славы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android