Эдди Хирн — о наследии Усика: он величайший боксёр всех времён

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о многочисленных спорах в соцсетях о наследии объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Это дикое место — вы начинаете видеть споры о том, величайший ли он боксёр всех времён. Да, конечно, он величайший боксёр в истории. Он прошёл практически через всех, чтобы стать объединённым чемпионом в первом тяжёлом весе, а затем перешёл в тяжёлый вес и победил Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Он победил всех трёх лучших тяжеловесов мира. То, что он сделал, феноменально. Он величайший боксёр всех времён», — сказал Хирн в эфире IFL TV.

Напомним, с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд. После этой победы украинца многие эксперты и боксёры заявили, что он должен завершить карьеру.