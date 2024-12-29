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Сергей Ковалёв – об Энтони Джошуа: чуть что, и он уже танцует

Сергей Ковалёв – об Энтони Джошуа: чуть что, и он уже танцует
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Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв высказал мнение о том, кто выйдет победителем из боя между двумя британскими экс-чемпионами в супертяжёлом весе – Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Джошуа не держит удары в голову, понимаете? У Джошуа хрупкая челюсть. Чуть что, и он уже танцует. Я не знаю, кто победит, но думаю, что Тайсон Фьюри победит Джошуа», — приводит слова Ковалёва Secondsout.

Напомним, 22 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Фьюри провёл реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

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