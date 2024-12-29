Эдди Хирн рассказал о планах Джошуа по возвращению на ринг в 2025 году

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн ответил на вопрос, когда планирует вернуться на ринг бывший чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа.

«В мае или в июне. Он ещё не полностью тренируется. Вероятно, он будет готов возобновить тренировки в январе.

На данный момент у вас есть бой Дюбуа против Джозефа Паркера 22 февраля, и вы увидите, чего захочет Фьюри.

Мы не торопимся. Энтони подерётся дважды в 2025 году. Один раз летом и один раз зимой. Если мы не сможем устроить бой Дюбуа и Фьюри не захочет драться, тогда придётся принять решение драться с кем-нибудь, или вы хотите, чтобы мы ждали этих боёв?

Я не могу говорить от имени Энтони, с кем он готов драться, но я знаю, что в центре внимания — Даниэль Дюбуа или Тайсон Фьюри. Конечно, он [Джошуа] добился всего. Если в его послужном списке будет и Фьюри, то он дрался практически со всеми в свою эпоху», — сказал Хирн в эфире IFL TV.

35-летний Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), проиграл нокаутом в пятом раунде именно Даниэлю Дюбуа.