Легендарный судья UFC призвал легализовать правило коленей в боях промоушена

Легендарный рефери Джон Маккарти не видит ничего критичного в случае легализации правила коленей в UFC.

«Посмотрите на бойцов, которые меняют промоушены на Rizin или ONE, им приходится меняться. Они быстро меняются. Деметриус Джонсон был парнем, который получил травму и проиграл Мораесу из-за колена, когда его прижали к земле, но он извлёк из этого урок и вернулся.

Когда вы сидите там, смотрите на это и думаете: «Ну, это ужасно для бойца», а в чем разница между тем, чтобы ударить кого-то коленом по голове, когда он стоит, или когда он лежит? Никакой разницы», — сказал Маккарти в подкасте MMA Junkie Radio.

За свою карьеру 62-летний Маккарти трижды признавался судьёй года по версии World MMA Awards: в 2015, 2016 и 2017 годах. Также он сыграл эпизодическую роль в одной из серий популярного американского телесериала «Друзья». Джону досталась роль рефери.