Мурат Гассиев может провести бой за титул WBA

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев может провести поединок против регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе болгарина Кубрата Пулева весной следующего года. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании Patriot Boxing Алексей Авсецин.

«Сейчас ведутся переговоры о проведении поединка Мурата с Кубратом Пулевым в апреле или мае», — приводит слова Авсецина «Матч ТВ».

Мурату Гассиеву 31 год. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

После прошлогоднего поражения от Отто Валлина в отборочном поединке по версии IBF, Гассиев одержал досрочную победу над Кемом Юнгквистом и занимает девятое место в рейтинге WBA.