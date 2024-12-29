Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев может провести бой за титул WBA

Мурат Гассиев может провести бой за титул WBA
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев может провести поединок против регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе болгарина Кубрата Пулева весной следующего года. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании Patriot Boxing Алексей Авсецин.

«Сейчас ведутся переговоры о проведении поединка Мурата с Кубратом Пулевым в апреле или мае», — приводит слова Авсецина «Матч ТВ».

Мурату Гассиеву 31 год. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

После прошлогоднего поражения от Отто Валлина в отборочном поединке по версии IBF, Гассиев одержал досрочную победу над Кемом Юнгквистом и занимает девятое место в рейтинге WBA.

Материалы по теме
Александр Усик назвал свой лучший бой в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android