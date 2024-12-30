Логан Пол приступил к тренировкам на фоне новостей о бое с Макгрегором

29-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, что приступил к тренировкам после новостей о его бое с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, который должен пройти по правилам бокса в 2025 году в Мумбаи (Индия) и принести обоим бойцам рекордный гонорар в размере $ 250 млн.

На видео Пол упражняется в ударах по боксёрской груше.

По информации журналиста Гленна Эмметта, размещённой ранее в социальных сетях, организатором мероприятия выступит королевская семья Индии Амбани, которая рассматривает это событие как знаковый момент для индийского спорта и туризма.

За свою карьеру в WWE 29-летний Логан Пол стал чемпионом США. Свой последний поединок он провёл летом на шоу SummerSlam, где проиграл титул ЛА Найту.