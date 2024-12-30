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Дмитрий Кудряшов назвал лучший поединок 2024 года в боксе

Дмитрий Кудряшов назвал лучший поединок 2024 года в боксе
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов назвал, по его мнению, лучший поединок 2024 года в профессиональном боксе.

«Мне понравился бой Муртазалиева и Цзю. К этому бою было приковано не так много внимания, как к поединкам Усик — Фьюри и Бивол — Бетербиев. По информационной вовлечённости этот бой уступает тем боям, которые я называл. Но посмотреть хороший нокаут — почему бы и нет? Муртазалиев ударил левый боковой, Цзю зашатало, и после этого остановили бой», — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Напомним, поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю состоялся в октябре в США и завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Австралиец потерпел второе поражение в карьере.

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