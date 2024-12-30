Камару Усман высказался о сроках следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о сроках возвращения в клетку престижнейшей организации мира.

«Бой с Джеком Делла Маддаленой? От кого я только не слышал, что он хочет драться со мной. Я видел его интервью. И на его месте я бы делал то же самое. Вы нацеливаетесь на крупнейшее имя в дивизионе.

Мне нужно быть честным с собой, если я буду намерен выступить. Я прошёл многих парней в дивизионе, и мне всё равно, кто это будет. Как только я буду готов, как только этот двигатель заведётся, я испытаю его. Февраль [UFC 312] уже скоро, не знаю… Тяжело сказать, буду ли я готов», — сказал Усман в интервью MainEventTV.